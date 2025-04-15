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Солнечный ветер способен вызывать образование воды на Луне, выяснили ученые

JGR: солнечный ветер может создавать воду на Луне
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Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исследователи NASA подтвердили давнюю гипотезу: солнечный ветер действительно способен вызывать образование воды на поверхности Луны. Впервые эта идея была предложена еще в 1960-х годах, а теперь она получила экспериментальное подтверждение благодаря самой реалистичной лабораторной симуляции данного процесса. Работа опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Planets (JGR).

Поток заряженных частиц от Солнца, в первую очередь протонов, сталкиваясь с лунным грунтом (реголитом), может вызывать химические реакции, в результате которых образуются гидроксильные группы (OH) и молекулы воды (H₂O).

«Удивительно, что для образования воды нужно всего лишь солнечное излучение и лунный грунт — никаких дополнительных веществ. Это открытие захватывает воображение», — отметил Ли Хсиа Йео, ведущий автор исследования из Центра космических полетов Годдарда (NASA).

В ходе эксперимента ученые использовали лунные образцы, доставленные на Землю миссией Apollo 17, и специальный аппарат, имитирующий условия на Луне. Установка позволила облучать образцы протонным пучком, моделирующим солнечный ветер, в течение нескольких дней — эквивалентных тысячам лунных лет.

Результаты спектрального анализа показали заметное снижение отраженного света в инфракрасной области около трех микрон — как раз в той области, где вода и гидроксильные группы поглощают энергию. Хотя ученые не могут утверждать, что в образцах появилась вода в привычной форме, полученные сигналы свидетельствуют о наличии как минимум гидроксила, а, возможно, и H₂O.

Это открытие имеет важное значение для будущих лунных миссий, в частности в рамках программы NASA Artemis. Особенно перспективны полярные регионы Луны, где, по мнению специалистов, вода может быть заморожена в постоянно затененных кратерах. Если солнечный ветер действительно играет ключевую роль в создании воды, это может означать, что ее образование на Луне происходит непрерывно — с каждым восходом Солнца.

Ранее ученые зафиксировали изменения количества солнечного излучения на поверхности Земли.

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