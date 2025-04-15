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Ученые зафиксировали изменения количества солнечного излучения на поверхности Земли

AAS: зафиксированы колебания количества солнечного излучения на Земле
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Количество солнечного света, достигающего поверхности Земли, может существенно меняться с течением времени. К такому выводу пришла международная группа исследователей во главе с профессором Мартином Вилдом из Швейцарского федерального технологического института. Работа опубликована в журнале Advances in Atmospheric Sciences (AAS).

Исследователи проанализировали многолетние данные наблюдений и пришли к выводу, что с 1950-х по 1980-е годы наблюдалось глобальное «потемнение» — уменьшение количества солнечного излучения на поверхности Земли. С 1990-х годов началась обратная тенденция — «просветление», частичное восстановление солнечного потока, связанное с улучшением экологической ситуации.

Особое внимание авторы статьи уделили Китаю, который предоставляет уникальные условия для изучения влияния атмосферы на солнечное излучение.

«Китай обладает разветвленной сетью метеонаблюдений и долгосрочными архивами данных, что делает его одной из самых изученных стран в контексте потемнения и просветления», — отметил профессор Вилд.

Оказалось, что в Китае особенно ярко выражено снижение солнечной энергии в период с 1960-х по 1990-е годы, вызванное загрязнением воздуха. Однако с начала 2000-х годов ситуация начала меняться: меры по борьбе с загрязнением дали результат, и солнечная энергия вновь начала достигать поверхности в больших объемах.

«Если Китаю удастся полностью восстановить уровень чистоты атмосферы, наблюдавшийся в 1960-е, это может значительно увеличить эффективность солнечной энергетики», — подчеркнул Вилд.

Он также добавил, что подобные изменения важны не только для климата и экологии, но и для оценки ресурсов в сфере солнечной энергетики, которая активно развивается.

По мнению авторов, изменения в солнечном излучении влияют на множество сфер — от климата и сельского хозяйства до здоровья людей и энергетики, поэтому мониторинг этих процессов должен стать приоритетным направлением научных исследований.

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