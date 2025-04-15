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Ученые раскрыли тайны древнего магнитного поля Марса

GRL: в прошлом внутреннее ядро Марса было полностью жидким
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Ankit Barik/Johns Hopkins University

Ученые из Института геофизики Университета Техаса выяснили, почему следы древнего магнитного поля Марса сохраняются почти исключительно в южном полушарии планеты. Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Как выяснилось, причина может быть в том, что само магнитное поле в прошлом существовало только на юге Марса. Ученые провели компьютерное моделирование и показали, что такой «односторонний» эффект мог возникнуть, если внутреннее ядро Марса было полностью жидким.

«Когда нет твердого внутреннего ядра, гораздо легче получить асимметричное магнитное поле, охватывающее только одну половину планеты», — объяснил ведущий автор исследования Чи Ян, научный сотрудник Школы геонаук Джексона при Университете Техаса.

Ранее считалось, что у Марса, как и у Земли, было твердое ядро, окруженное расплавленным железом. Однако данные посадочного модуля NASA InSight показали, что ядро Марса состоит из более легких элементов, а значит — вероятно, оно было полностью жидким.

В модели ученые задали небольшую разницу температур между северной и южной частями мантии: север был чуть горячее. Это привело к тому, что тепло из ядра выходило в основном через южную часть планеты. Такой «канал» теплового потока создавал условия для зарождения магнитного динамо — механизма, который генерирует магнитное поле.

«Мы даже не были уверены, сработает ли эта идея. Но оказалось, что действительно можно создать одностороннее магнитное поле при внутренней структуре, соответствующей современному состоянию Марса», — добавила соавтор работы Сабина Стэнли, профессор Университета Джонса Хопкинса.

По мнению авторов, результаты работы дают не только новые знания о прошлом Красной планеты, но и приближает нас к пониманию, как могли формироваться условия для жизни на ней — и почему она, возможно, не сохранилась.

Ранее ученые зафиксировали изменения количества солнечного излучения на поверхности Земли.

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