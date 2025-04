Ученые выяснили, какая область мозга отвечает за щедрость

Международная команда ученых выяснила, какая зона мозга регулирует альтруистическое поведение человека. Оказалось, что базолатеральная миндалина (часть лимбической системы) помогает «калибровать» уровень щедрости и готовности помогать другим в зависимости от эмоциональной близости. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Чтобы понять, как мозг принимает решения о помощи другим, ученые использовали уникальную возможность поработать с редкой группой пациентов из Южной Африки, страдающих болезнью Урбаха-Вите. Это генетическое заболевание вызывает выборочное повреждение базолатеральной миндалины без влияния на другие зоны мозга. У пациентов с этим диагнозом затруднено распознавание эмоций по мимике, а также наблюдаются отличия в социальном поведении.

Исследователи провели с участниками так называемую игру диктатора — метод из теории игр, в котором добровольцы решают, какую часть денег передать другому человеку. Получателями были близкие друзья, соседи, знакомые или совершенно посторонние люди.

Результаты оказались показательными. Пациенты с поврежденной миндалиной вели себя столь же щедро, как и здоровые участники, если дело касалось близких людей. Однако по отношению к незнакомцам и малознакомым людям их поведение становилось заметно более эгоистичным.

Таким образом, ученые пришли к выводу: базолатеральная миндалина не создает альтруизм, но регулирует его в зависимости от социальной дистанции. Без этой «настройки» мозг чаще выбирает собственную выгоду, если человек не испытывает сильной эмоциональной привязанности к другому.

«Наше исследование показывает, что миндалина не усиливает и не подавляет просоциальное поведение напрямую, а задает условия, при которых мы склонны действовать более или менее щедро», — отметил доктор Лу́ка Лю́пкен, соавтор исследования.

