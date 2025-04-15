Ученые раскрыли необычный секрет зимнего выживания землероек

Американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили удивительную способность масковых бурозубок (Sorex cinereus) – эти маленькие млекопитающие семейства землеройковых, обитающие в Аппалачских горах, уменьшают массу тела на 13%, а также сокращают размеры черепа и костей в зимний период, чтобы экономить энергию. Исследование опубликовано в научном журнале The American Naturalist (TAN).

Сезонное уменьшение тела, известное как феномен Денеля, встречается у некоторых млекопитающих, но особенно выражено у землероек. Эти животные не впадают в спячку, а вместо этого перестраивают свой скелет, включая черепную коробку и бедренные кости. Весной их тело возвращается к прежним размерам.

«Это умная стратегия выживания в условиях холода. Землеройки демонстрируют фенотипическую пластичность, то есть способность меняться в ответ на изменения среды. Это помогает им выживать без необходимости впадать в спячку», — объяснил ведущий автор исследования, доктор Брайан Маклин.

Ученые проанализировали 125 особей, пойманных в Национальном лесу Писга в Северной Каролине с 2021 по 2023 год. Используя микрокомпьютерную томографию, они измерили изменения в скелете и подтвердили, что высота черепа землероек уменьшается зимой. Длина бедренной кости также сокращается. Наибольшие изменения наблюдаются в регионах с самыми холодными зимами.

Открытие не только расширяет знания о биологии млекопитающих, но и может помочь в изучении эволюционных механизмов выживания в экстремальных условиях.

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