Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Ученые раскрыли необычный секрет зимнего выживания землероек

TAN: масковые бурозубки уменьшаются в размерах, чтобы пережить морозы
close
Universal Images Group via Getty Images

Американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили удивительную способность масковых бурозубок (Sorex cinereus) – эти маленькие млекопитающие семейства землеройковых, обитающие в Аппалачских горах, уменьшают массу тела на 13%, а также сокращают размеры черепа и костей в зимний период, чтобы экономить энергию. Исследование опубликовано в научном журнале The American Naturalist (TAN).

Сезонное уменьшение тела, известное как феномен Денеля, встречается у некоторых млекопитающих, но особенно выражено у землероек. Эти животные не впадают в спячку, а вместо этого перестраивают свой скелет, включая черепную коробку и бедренные кости. Весной их тело возвращается к прежним размерам.

«Это умная стратегия выживания в условиях холода. Землеройки демонстрируют фенотипическую пластичность, то есть способность меняться в ответ на изменения среды. Это помогает им выживать без необходимости впадать в спячку», — объяснил ведущий автор исследования, доктор Брайан Маклин.

Ученые проанализировали 125 особей, пойманных в Национальном лесу Писга в Северной Каролине с 2021 по 2023 год. Используя микрокомпьютерную томографию, они измерили изменения в скелете и подтвердили, что высота черепа землероек уменьшается зимой. Длина бедренной кости также сокращается. Наибольшие изменения наблюдаются в регионах с самыми холодными зимами.

Открытие не только расширяет знания о биологии млекопитающих, но и может помочь в изучении эволюционных механизмов выживания в экстремальных условиях.

Ранее ученые раскрыли секрет выживания тюленей при глубоких погружениях.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами