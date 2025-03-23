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Ученые раскрыли секрет выживания тюленей при экстремальных погружениях

Science: серые тюлени не тонут за счет контроля над уровнем кислорода в крови
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Shutterstock/Akkharat Jarusilawong

Британские ученые из Университета Сент-Эндрюс обнаружили, что серые тюлени способны регулировать уровень кислорода в крови, чтобы избежать утопления во время длительных погружений. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Большинство наземных млекопитающих, включая человека, реагируют на повышение уровня углекислого газа в крови, что сигнализирует о необходимости сделать вдох. Однако морские млекопитающие, такие как серые тюлени, могут оставаться под водой гораздо дольше. Ученые задались вопросом, как они определяют, когда пора всплывать за воздухом.

Команда провела эксперименты с шестью взрослыми серыми тюленями в специально оборудованном бассейне. Тюленям предлагалось плавать между кормушкой и дыхательной камерой, где можно было регулировать уровень кислорода и углекислого газа.

Эксперименты показали, что при повышенном уровне кислорода тюлени оставались под водой дольше. При пониженном уровне кислорода время погружения сокращалось, а повышенный уровень углекислого газа не влиял на продолжительность погружения.

Это указывает на то, что серые тюлени используют уровень кислорода в крови как сигнал для определения момента, когда нужно всплыть за воздухом.

Открытие демонстрирует уникальные адаптации морских млекопитающих, которые позволяют им выживать в условиях, где наземные животные не смогли бы долго находиться. Это также помогает понять, как тюлени справляются с экстремальными условиями во время охоты или длительных миграций.

Ранее тюлени помогли ученым найти новые источники талой воды в Антарктиде.

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