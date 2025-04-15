Вода сыграла ключевую роль в формировании первых континентов Земли, узнали ученые

Австралийские ученые из Кертинского университета выяснили, что вода гораздо сильнее повлияла на формирование первых континентов Земли, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Команда изучила древние породы возрастом 1,6 млрд лет из Джорджтаунского выступа в штате Квинсленд — одного из немногих мест на Земле, где сохранились фрагменты древней континентальной коры. Анализ показал, что вода участвовала в процессе плавления и преобразования вулканических пород, которые со временем стали основой континентов.

«В ранний период Земли вулканические породы на дне океана изменялись под воздействием горячей воды, а затем погружались глубоко в кору, где дополнительная вода из мантии запускала их плавление при температурах 700–750°C», — объяснила ведущий автор исследования доктор Сильвия Воланте.

Специалисты установили, что в формировании континентальной коры участвовали два источника жидкости: гидротермальные изменения в вулканических породах и глубинные воды из земной мантии.

Процесс вызвал цепную реакцию плавления, которая длилась миллионы лет и привела к образованию гранитных массивов — основы современных континентов.

Это открытие не только углубляет понимание геологической истории планеты, но и может помочь в изучении процессов образования континентов на других планетах.

Ранее ученые раскрыли тайну образования древних континентов Земли.