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Тропические леса оказались настоящими химическими фабриками природы

Ecology: в лесах обнаружено 20 тысяч уникальных соединений
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Shutterstock/Lena_Sokolova

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Ботанического сада Миссури выявили неожиданную глубину разнообразия тропических лесов. Оказалось, что эти экосистемы уникальны не только числом видов деревьев, но и их химическим арсеналом: каждое растение использует собственный «рецепт» природных соединений для защиты и адаптации. Работа опубликована в журнале Ecology.

Исследователи изучили листья 470 видов деревьев в рамках проекта Madidi, охватывающего флору Боливийских Анд. С помощью масс-спектрометрии они обнаружили более 20 тысяч уникальных веществ, большинство из которых относятся к терпеноидным и алкалоидным соединениям. Эти вещества важны не только для растений — они уже используются или могут быть использованы в медицине, например, для борьбы с раком, вирусами и воспалениями.

«Тропические растения производят колоссальное химическое разнообразие, и это может иметь практическое значение для здоровья человека», — отметил профессор Джонатан Майерс, руководитель исследования.

Его команда подчеркивает, что разнообразие химических соединений тесно связано с биологическим разнообразием: чем больше видов деревьев, тем более уникален их химический состав.

Интересно, что с подъемом в горы видовой и химический состав деревьев упрощается. На высоте около 1200 метров ученые зафиксировали почти 140 видов деревьев на одном гектаре, а ближе к 3300 метрам — меньше 20. Чем выше — тем больше деревья полагаются на похожие химические стратегии защиты от насекомых и стрессов среды.

Авторы считают, что такие данные помогают объяснить, почему именно в теплом и влажном климате развивается максимальное биоразнообразие. Команда внесла свои результаты в глобальную базу растительных соединений, которая может ускорить поиск веществ с высоким потенциалом для медицины и фармакологии.

Ранее был найден новый способ избавления от насекомых-вредителей.

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