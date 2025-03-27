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Ученые открыли механизм быстрой регенерации печени

Nature: при повреждении печень отправляет в костный мозг сигнал тревоги
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Shutterstock

Испанские ученые из Национального центра исследований рака (CNIO) обнаружили новый механизм, который запускает восстановление печени уже через несколько минут после повреждения. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

В ходе экспериментов на мышах команда выяснила, что аминокислота глутамат играет центральную роль в процессе регенерации. При остром повреждении печени гепатоциты (клетки печени) выделяют глутамат в кровь. Он достигает костного мозга, где активирует иммунные клетки — моноциты.

Эти клетки мигрируют в печень, превращаясь в макрофаги, которые под действием глутамата начинают выделять факторы роста, стимулирующие восстановление ткани.

«Это сложный и гениальный механизм. Печень буквально «зовет на помощь» через кровь, и весь процесс запускается за минуты», — объяснил руководитель исследования Набиль Джудер.

Открытие предлагает несколько потенциальных применений. Например, диета с добавлением глутамата может ускорять восстановление после операций на печени. Кроме того, оно открывает путь для создания новых методов лечения цирроза.

Ученые планируют изучить, как добавки глутамата влияют на регенерацию у людей, перенесших резекцию печени. Это может стать прорывом в лечении одного из самых распространенных и опасных последствий современного образа жизни.

Ранее исследователи научились бороться с устойчивым раком печени.

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