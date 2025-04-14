Вороны удивили ученых способностью распознавать геометрические фигуры

Немецкие исследователи из Тюбингенского университета обнаружили, что черные вороны обладают неожиданной когнитивной способностью — они могут распознавать геометрическую регулярность. Это делает их первыми известными животными после человека, демонстрирующими такой навык. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

В серии экспериментов воронам показывали группы фигур на экране, среди которых нужно было выбрать отличающийся элемент — например, звезду среди прямоугольников. За правильный выбор птицы получали угощение.

Оказалось, что вороны без предварительного обучения справлялись с базовыми заданиями (выбор явно отличающейся фигуры). Они сохраняли способность распознавания даже при минимальных различиях (например, слегка наклоненный квадрат среди обычных). Кроме того, птицы демонстрировали понимание прямых углов, параллельных линий и симметрии.

«Это первое убедительное доказательство такой способности у животных», — отметил ведущий исследователь Андреас Нидер.

Ранее подобное наблюдалось только у человека и, в ограниченной степени, у человекообразных обезьян.

Открытие подтверждает исключительные когнитивные способности врановых, известных своими сложными навыками решения задач. Ученые предполагают, что эта особенность может быть распространена среди других высокоинтеллектуальных видов животных.

Ранее исследователи доказали, что вороны умеют считать вслух до четырех.