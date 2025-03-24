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Кофе из офисных кофемашин опасен для здоровья, узнали ученые

NMCD: напитки из кофемашин в офисах могут повышать уровень холестерина
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Сеть АЗС «Газпромнефть»

Группа шведских ученых из Университета Уппсалы и Технологического университета Чалмерса выяснила, что кофе, приготовленный в большинстве офисных кофемашин, содержит высокие уровни веществ, повышающих уровень холестерина. Исследование опубликовано в научном журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases (NMCD).

Команда проанализировала кофе из 14 кофемашин, используемых на рабочих местах в Швеции. Оказалось, что в таком кофе содержится значительно больше дитерпенов — кафестола и кахвеола, — чем в кофе, приготовленном в обычных кофеварках с бумажным фильтром.

Эти вещества известны своей способностью повышать уровень холестерина ЛПНП («плохого» холестерина), что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Процесс фильтрации имеет решающее значение. Не все кофемашины способны эффективно отфильтровывать эти вещества, и их концентрация может варьироваться в зависимости от типа машины и времени приготовления», — отметил руководитель исследования Дэвид Иггман.

Ученые также сравнили кофе, приготовленный разными способами. Заварочные машины (наиболее распространенные в офисах) — показали самые высокие уровни дитерпенов.

В аппаратах для приготовления эспрессо уровни варьировались, но некоторые образцы также содержали много дитерпенов.

Приготовленный методом кипячения кофе оказался лидером по содержанию всех вредных веществ. В то же время процеженный через бумажный фильтр кофе был почти полностью очищен от дитерпенов.

Исследователи советуют использовать кофеварки с бумажными фильтрами для снижения уровня дитерпенов, а также ограничить потребление кофе из заварочных машин и других методов, которые не обеспечивают достаточной фильтрации.

Ранее ученые назвали фактор, делающей человека сверхчувствительным к кофеину.

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