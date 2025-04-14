Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Ученые разработали новые рекомендации по лечению ожирения у детей и подростков

CMAJ: разработаны рекомендации по лечению ожирения у детей
close
Shutterstock

Ученые из Канады разработали новые клинические рекомендации по лечению детей и подростков с ожирением. Работа опубликована в журнале Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

В Канаде избыточный вес или ожирение имеют около 25% детей младше 11 лет и треть подростков от 12 до 17 лет. Международные исследования также фиксируют рост тяжелых форм ожирения среди молодежи.

Новый подход ориентирован на пациента и подчеркивает важность психологической поддержки, направленной на улучшение качества жизни, психического здоровья и предотвращение сопутствующих рисков, таких как сердечно-сосудистые заболевания.

«Мы разработали прозрачную систему оценки научных данных, чтобы поддерживать совместное принятие клинических решений, опираясь на результаты, которые действительно важны для детей и их семей», — отметила доктор Брэдли Джонстон, сопредседатель комитета по разработке рекомендаций.

Документ содержит 10 основных рекомендаций и 9 практических утверждений. Он охватывает аспекты питания, физической активности, психологической поддержки, применения технологий, а также медикаментозного и хирургического вмешательства. Авторы подчеркивают, что для эффективного результата следует комбинировать не менее двух подходов.

«Успех в лечении детского ожирения возможен, если семья получает доступ к реальным стратегиям изменений поведения и дополнительным методам, включая медикаменты и хирургическое лечение при необходимости», — отметил доктор Санджив Сокалингам, научный директор Obesity Canada.

По словам Лизы Шаффер, исполнительного директора Obesity Canada, откладывание лечения на более поздний возраст только увеличивает риск осложнений. Поэтому разработка методов лечения заболевания в детстве может помочь тысячам пациентов избежать опасных последствий.

Ранее ученые рассказали, как деньги влияют на брак.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами