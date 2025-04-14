В Москве ответили на жалобы жителей Подмосковья по поводу вони от КПО «Нева»

В Москве ответили на жалобы жителей окрестных населенных пунктов рядом с КПО «Нева» по поводу вони от комплекса по переработке отходов в Московской области. Там заявили о том, что КПО является самостоятельным объектом и не подведомственно департаменту ЖКХ Москвы. Ответ ведомства есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Ранее в «Газету.Ru» обратились жители населенных пунктов, расположенных рядом с КПО «Нева». По их словам, комплекс по переработке отходов и мусорный полигон рядом с ним источают такие запахи, что резь в глазах и кашель невозможно остановить на протяжении нескольких часов после выброса. Жителям приходится вызывать скорую помощь, некоторым из них уже поставили диагноз «хронический бронхит».

По их словам, в КПО поступает слишком большое количество мусора, причем и органических отходов, которых быть не должно. Активисты из числа жителей близлежащих к КПО населенных пунктов написали обращение в Москву с вопросом о том, почему мусор везут в таких количествах, с которыми «Нева» не справляется. Руководство КПО ссылается на распоряжение Москвы, однако в столице этот факт отрицают: КПО «Нева» сам заявляет количество мусора, который готов переработать и утилизировать.

«Учет объема отходов проводится ООО КПО «Нева» самостоятельно (постановление Правительства Российской Федерации от 24.05 2024 №671)», — следует из ответа Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Сам факт превышения уровня содержания в воздухе некоторых компонентов свалочного газа, например, сероводорода, активисты подтверждают заключением Роспотребнадзора Московской области и газоанализаторов, которые установлены в зоне загрязнения. В документе Роспотребнадзора указано: «Источник загрязнения — КПО «Нева».

Также Роспотребнадзор утверждает, что выход свалочного газа за пределы санитарно-защитной зоны может свидетельствовать о нарушение технологического режима, а также перезагрузке (слишком большом объеме отходов) предприятия.

9 апреля 2025 года подано коллективное обращение в прокуратуру Солнечногорского района, природоохранную прокуратуру Московской области, которое за выходные подписали 1274 жителя с требованием о приостановке деятельности КПО «Нева» на 90 дней в связи с выходом свалочных газов за пределы санитарно-защитной зоны для устранения причин.

Ранее врачи рассказали о том, чем может грозить такое воздействие свалочного газа на организм.