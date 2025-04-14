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Названы продукты, содержащие полезную для сердца и сосудов добавку

Врач Дианова: полезный для сосудов ресвератрол содержится в клюкве, арахисе и вине

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Ресвератрол — это антиоксидант, который полезен для сердца и сосудов. Он содержится в таких продуктах, как шелковица, клюква, красное и белое вино, какао-бобы, брусника, смородина, арахис и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«Ресвератрол — это природное соединение, растительного происхождения. Во-первых, ресвератрол способен бороться с окислительным стрессом, нейтрализуя свободные радикалы. Во-вторых, он может снижать уровень воспалительных маркеров в организме, что может быть полезным в лечении таких хронических заболеваний, как сахарный диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания. В-третьих, ресвератрол может улучшать здоровье сердца, способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. В-четвертых, он может иметь противораковые свойства, замедляя рост опухолей и вызывая апоптоз (программируемую клеточную смерть) в раковых клетках. И, наконец, ресвератрол увеличивает продолжительность жизни и улучшает метаболическое здоровье», — объяснила Дианова.

По словам врача, ресвератрол быстро всасывается в кишечнике, но его биодоступность в БАДах составляет только 12%.

«Именно поэтому гораздо эффективнее получать его вместе с продуктами питания. Он содержится в изюме, шелковице, какао, бруснике, чернике, арахисе, красной смородине, винограде и других», – заключила специалист.

Ранее врач назвал опасность осознанных снов для психики.

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