Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории

Telegraph: ученые впервые создали человеческие зубы в лабораторных условиях
close
Depositphotos

В Великобритании ученые из Королевского колледжа и Имперского колледжа Лондона впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории. Об этом пишет The Telegraph.

Как сообщает газета, ученым удалось создать материал, имитирующий среду для развития зуба. Благодаря ему клетки получают сигнал и начинают формировать зуб. Если его использовать вместо пломб и имплантов, он врастет в челюсть человека и сможет восстанавливаться.

По мнению исследователей, зубы из созданного материала можно целиком выращивать в лабораторных условиях или помещать в челюсть пациента на ранней стадии формирования, чтобы они продолжили рост уже во рту человека. Ученые считают, что метод может произвести революцию в сфере восстановления зубов.

В конце марта в Пензенском государственном университете ученые предложили лечить заболевания десен у пожилых людей с помощью инновационного массажера для десен и суспензии одноклеточной водоросли — пищевой хлореллы. Это способствует укреплению тканей пародонта и предотвращает выпадение зубов.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, почему модные москвичи хвастаются брекетами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами