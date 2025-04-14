В Британии впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории

В Великобритании ученые из Королевского колледжа и Имперского колледжа Лондона впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории. Об этом пишет The Telegraph.

Как сообщает газета, ученым удалось создать материал, имитирующий среду для развития зуба. Благодаря ему клетки получают сигнал и начинают формировать зуб. Если его использовать вместо пломб и имплантов, он врастет в челюсть человека и сможет восстанавливаться.

По мнению исследователей, зубы из созданного материала можно целиком выращивать в лабораторных условиях или помещать в челюсть пациента на ранней стадии формирования, чтобы они продолжили рост уже во рту человека. Ученые считают, что метод может произвести революцию в сфере восстановления зубов.

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