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В России научились лечить десны с помощью микроскопической водоросли

ПГУ: массаж десен с водорослью хлореллой помогает лечить десны у пожилых

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В Пензенском государственном университете (ПГУ) ученые предложили лечить заболевания десен у пожилых людей с помощью инновационного массажера для десен и суспензии одноклеточной водоросли – пищевой хлореллы. Это способствует укреплению тканей пародонта и предотвращает выпадение зубов, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки.

Пожилые люди чаще других страдают пародонтитом и пародонтозом. Пародонтоз — это хроническое заболевание невоспалительной природы, из-за которого начинаются дистрофические изменения в тканях пародонта. Пародонтит — это воспалительное заболевание тканей, окружающих зубы. В начале болезни десны кровоточат, болят и опухают.

«С возрастом пожилым людям сложнее ухаживать за полостью рта и проводить ее гигиену на должном уровне. На поверхности зубов возникают мягкие и твердые зубные отложения. На них накапливаются и размножаются различные микроорганизмы. Именно они вызывают воспалительные заболевания пародонта», — рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры «Стоматология», стоматолог Стоматологической клиники ПГУ Елена Скворцова.

Ученые ПГУ предлагают бороться с недугом комплексно: проводить массаж десен с помощью инновационного массажера и ополаскивать полость рта суспензией пищевой биомассы Chlorella vulgaris (экстрактом хлореллы). Новый метод уменьшит количество рецидивов недуга, а также может использоваться как профилактика заболеваний пародонта.

Массажер сделан из безопасного и гипоаллергенного силикона. Устройство надевается на указательный и большой пальцы руки. Для достижения максимального терапевтического эффекта рабочая поверхность ребристая. Количество выступов на большом пальце 80 штук, на указательном 120. Это изделие долговечное и поддается антисептической обработке. Устройство прошло апробацию. Она показала, что ткани пародонта укрепились после курса лечения с использованием ноу-хау.

Традиционным ополаскивателем, применяемым многими стоматологами, является хлоргексидин и спиртовые растворы. Однако их нельзя длительно использовать. Они вызывают сухость полости рта, повышается раздражительность тканей, возникает привыкание к препарату. Суспензия пищевой биомассы Chlorella vulgaris обходит все недостатки и абсолютно безопасна для этой категории пациентов.

Экстракт хлореллы устраняет дисбактериоз, оказывает антиоксидантный эффект, ускоряет заживление поврежденных тканей, увеличивает кровоток, оказывает иммуностимулирующее действие и повышает защитные свойства.

Курс длится три месяца. После трех недель лечения делается перерыв на неделю. Затем процедура возобновляется.

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