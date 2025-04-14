Ночь крепкого сна улучшает память на 15 месяцев вперед, раскрыли ученые

Канадские ученые из медицинского центра Baycrest выяснили, что всего одна ночь качественного сна может значительно улучшить память о последовательности событий, причем этот эффект сохраняется более года. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Команда разработала необычный эксперимент, в котором участники проходили 20-минутную аудиоэкскурсию по художественной выставке, после чего их пять раз тестировали за период от одного часа до 15 месяцев после события.

На втором этапе добровольцев разделили на группу сна (ночь в лаборатории с ЭЭГ-мониторингом) и группу бодрствования. Результаты подтвердились: те, кто спал, лучше запоминали порядок события даже спустя один год и три месяца.

«Польза сна огромна — всего одна ночь меняет память на год вперед», — уточнили авторы исследования.

Открытие подтверждает, что глубокий сон усиливает связи между событиями в памяти. Оно также объясняет, почему люди с деменцией теряют хронологию воспоминаний, даже если помнят детали.

Методика может помочь в реабилитации пациентов с когнитивными расстройствами.

Ранее ученые нашли способ защитить здоровье людей, работающих в ночную смену.