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Найден способ защитить здоровье при работе в ночную смену

Nature: прием пищи днем защищает ночных работников от болезней сердца
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Shutterstock

Ученые из Массачусетского технологического института Бригама (США) установили, что ограничение приема пищи только дневными часами снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей, работающих в ночную смену. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В эксперименте участвовали 20 здоровых добровольцев, которые в течение двух недель находились в специально оборудованных лабораториях без доступа к свету, часам и электронным устройствам. В этих условиях они бодрствовали по 32 часа подряд, питались строго по графику и находились в одинаковом положении тела — все это позволило исследователям исключить внешние влияния и точно оценить влияние питания.

Участников разделили на две группы. Первая ела в ночное время — точно так же, как типичные работники ночных смен. Вторая — также была активна ночью, но питание получала только в дневные часы. При этом режим сна у всех оставался одинаковым, что позволило ученым выделить именно время приема пищи как ключевой фактор.

Результаты показали: у тех, кто ел ночью, отмечалось повышение артериального давления и увеличение риска тромбообразования. Однако участникам, питавшимся днем, такие опасные изменения не грозили.

Ученые подчеркивают, что негативное влияние ночной работы на сердечно-сосудистую систему давно известно и связано оно, прежде всего, с нарушением циркадных ритмов. Однако новое исследование подтверждает, что даже простая корректировка рациона по времени может стать мощным инструментом профилактики и помочь защитить сердце тех, кто трудится в ночные часы.

Ранее ученые выяснили, что потеря слуха может указывать на проблемы с сердцем.

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