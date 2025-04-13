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Ученые нашли загадочные рассолы в океаническом разломе

SciAdv: сверхсоленые рассолы в Тихом океане указали на скрытые источники тепла
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Depositphotos

Американские ученые из Океанографического института Вудс-Хоул и других научных центров раскрыли неожиданную аномалию в разломе Гофар в Тихом океане. Они нашли подземные отложения сверхсоленого рассола, которые могут изменить представления о геологических процессах. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

С помощью электромагнитных измерений команда выявила высокопроводящие «капли» только с одной стороны разлома. Эти особенности указывают на скопления рассола, образовавшиеся, вероятно, из-за скрытой магматической активности.

«Это бросило вызов всем нашим ожиданиям. Обычно такие разломы считаются простыми, но здесь мы видим сложные процессы», — отметила ведущий автор исследования Кристин Чесли.

Ученые предполагают, что с одной стороны разлома есть скрытый источник тепла (возможно, магма). Он нагревает морскую воду, превращая ее в концентрированный рассол. Этот рассол накапливается под дном, создавая «электропроводные карманы».

По словам ученых, обнаружение рассолов и возможной магмы меняет представление о таких разломах, поскольку раньше их считали малоактивными.

Исследователи планируют изучить связь разлома со срединно-океаническим хребтом, чтобы понять масштабы явления.

Ранее ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли.

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