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Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли

NatGeo: геологические процессы деформируют древние ядра материков Земли

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Chadchai Krisadapong/Shutterstock/FOTODOM

Группа ученых из Китайского университета геологических наук пришла к выводу, что древнейшие участки континентальной коры Земли, известные как кратоны, постепенно разрушаются под действием естественных сил. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Специалисты изучили процесс распада Северо-Китайского кратона (СКК) на протяжении 200 млн лет, начиная со среднего мезозоя.

Исследователи выделили два основных этапа изменений в СКК, которые привели к его деформации с течением времени. Сначала субдукция (погружение одной литосферной плиты под другую) океанической плиты Изанаги с востока привела к утолщению перекрывающей коры СКК. Это движение образовало горный хребет Тайханьшань на северо-востоке Китая.

Затем произошла фаза быстрого отката, когда плита Изанаги двинулась в обратном направлении. Из-за этого Северо-Китайский кратон стал тоньше примерно на 26%.

Эти два этапа происходили в течение миллионов лет в несколько фаз, начиная с северо-восточного надвига (более старые породы надвигались на более молодые породы) и транспрессионных (горизонтальное смещение пород с дополнительным сокращением перпендикулярно движению) разломов в юрском и раннем меловом периодах.

Начиная с 136 млн лет назад случилось несколько эпизодов растяжения земной коры, после чего оно было прервано сжатием в период 93–80 млн лет назад в позднем меловом периоде, а затем растяжение продолжалось вплоть до наших дней, что в конечном итоге привело к распаду кратона.

Компьютерное моделирование точно воспроизвело характеристики литосферной плиты шириной 4 тыс. километров и глубиной до 660 километров в пределах переходной зоны мантии.
Декратонизация СКК — не единичное событие. Ученые предполагают, что и в других районах планеты могли происходить схожие процессы с локальными различиями.

Ранее исследователи предложили новую теорию образования континентов Земли.

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