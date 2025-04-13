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Названа распространенная болезнь, почти втрое повышающая риск летального исхода

ESCMID: синцитиальная инфекция увеличивает шансы уйти из жизни в 2,7 раза
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Flavio Lo Scalzo/Reuters

Датские ученые пришли к выводу, что взрослые, перенесшие острую инфекцию из-за респираторно-синициального вируса (РСВ), уходят из жизни в 2,7 раза чаще в течение года по сравнению с остальным населением. Исследование представили на ежегодной конференции Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID).

РСВ — распространенный респираторный вирус, который поражает дыхательные пути. Он особенно опасен для младенцев, пожилых людей и лиц с такими хроническими заболеваниями, как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), астма, иммунодефициты.

Специалисты проанализировали данные 5289 взрослых, переболевших РСВ-инфекцией за 2011–2022 годы, и сравнили их с 15867 здоровыми людьми. Оказалось, что в течение года после заражения у таких пациентов в 3,1 раза чаще обострялась ХОБЛ и в 4,6 раза — астма.

Кроме того, 57% пациентам потребовалась госпитализация (против 28% в контрольной группе), а 5,3% попали в реанимацию (против 1,4%).

Эксперты подчеркивают важность вакцинации для групп риска, включая людей с ХОБЛ и астмой.

Ранее РСВ считался преимущественно детской инфекцией, но новые данные подтверждают его опасность для взрослых, особенно пожилых и хронически больных. Ученые призывают уделять больше внимания диагностике и профилактике этого вируса.

Ранее ученые нашли новый способ борьбы с летальной пневмонией.

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