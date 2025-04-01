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Найден новый способ борьбы с летальной пневмонией

CHM: разработан препарат, блокирующий токсин золотистого стафилококка
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Depositphotos

Немецкие исследователи из Центра имени Гельмгольца совершили прорыв в лечении пневмоний, вызванных устойчивым к антибиотикам золотистым стафилококком (MRSA). Исследование опубликовано в научном журнале Cell Host & Microbe (CHM).

Золотистый стафилококк — один из самых опасных больничных патогенов, вызывающий тяжелые пневмонии с летальностью более 20%. Особую тревогу у врачей вызывают штаммы, устойчивые к большинству антибиотиков.

Ученые сосредоточились на токсине α-гемолизине, который разрушает клетки легких. Протестировав 180 тыс. соединений, они обнаружили, что молекулы класса хиноксалиндионов (особенно соединение H052) эффективно нейтрализуют этот токсин.

Эксперименты показали, что H052 защищает клетки легких от разрушения и снижает воспаление. Вещество повысило выживаемость зараженных мышей на 50% и действует в комбинации с антибиотиками.

«Мы не уничтожаем бактерию, но лишаем ее главного оружия», — пояснил руководитель исследования профессор Марк Бренструп.

Новый подход, называемый «патоблокированием», имеет ключевое преимущество — к таким препаратам у бактерий не развивается устойчивость.

Следующим этапом станут доклинические испытания на людях. Если они пройдут успешно, у врачей появится мощное оружие против одной из самых опасных больничных инфекций.

Ранее ученые научились побеждать супербактерии с помощью куркумы.

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