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Стало известно, какие продукты могут менять структуру мозга

npjm: ультрапереработанные продукты могут менять структуру мозга
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Исследователи из Института неврологии Макгиллского университета выяснили, что регулярное употребление ультрапереработанных продуктов (УПП) может быть связано не только с риском ожирения и метаболических нарушений, но и с изменениями в структурах мозга, отвечающих за регуляцию аппетита и ощущение удовольствия от еды. Эти изменения ассоциированы с повышенным уровнем жира в организме и воспалением, что указывает на множественные биологические пути влияния УПП — помимо просто избытка калорий. Работа опубликована в журнале npj Metabolic Health and Disease (npjm).

УПП — это сильно модифицированные продукты, содержащие добавки, ароматизаторы, консерванты и ингредиенты, которых не встретить в домашней кухне. В то время как их вред для фигуры давно известен, механизм воздействия на мозг оставался неясным.

Ученые проанализировали данные около 33 тысяч участников, включая их рацион, показатели здоровья и результаты МРТ мозга. В среднем почти 50% калорий участники получали из УПП. Исследователи изучали такие области мозга, как гипоталамус, отвечающий за чувство голода, и структуры, связанные с мотивацией и удовольствием от еды — полосатое тело, миндалина, ядро аккумбенс.

Оказалось, что более высокое потребление УПП связано с повышенным уровнем воспаления и жира, особенно в области живота. На МРТ наблюдались признаки воспаления в гипоталамусе и снижение клеточной целостности в структурах, связанных с системой вознаграждения. Некоторые изменения мозга объяснялись ожирением и воспалением, но другие сохранялись даже при их учете — возможно, из-за добавок и сочетаний жиров и углеводов в составе УПП.

«Мы показали, что УПП могут изменять систему вознаграждения и контроля в мозге, что, в свою очередь, может усиливать тягу к этим же продуктам», — пояснил автор исследования Филип Морис.

Исследователи планируют дальнейшие эксперименты, чтобы выяснить, какие именно аспекты УПП — калорийность, химические добавки или их сочетание — вызывают изменения в мозге. Это знание может помочь в создании более здоровых пищевых альтернатив и стратегии снижения потребления УПП.

Ранее ученые впервые создали подробную карту человеческих клеток.

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