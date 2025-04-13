Астрономы зафиксировали пробуждение сверхмассивной черной дыры в созвездии Девы

Международная команда ученых зафиксировала необычную активность в центре далекой галактики SDSS1335+0728, расположенной в 300 миллионах световых лет от Земли. Ранее ничем не примечательная галактика внезапно начала испускать яркие рентгеновские вспышки, что указывает на пробуждение в ее центре черной дыры. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Сигналы были впервые замечены в 2019 году, когда галактика стала резко ярче. Однако лишь в феврале 2024 года чилийские ученые зарегистрировали регулярные выбросы рентгеновского излучения, исходящие из ее центра. С тех пор объект получил статус активного галактического ядра и неофициальное имя «Ansky».

По словам Лорены Эрнандес-Гарсии из Университета Вальпараисо, речь идет о редком явлении, которое позволяет наблюдать поведение черной дыры в режиме реального времени. Вспышки получили название квазипериодических извержений (QPEs) — их природа до конца не понятна.

«Это первый случай, когда мы видим подобное поведение у черной дыры, которая, судя по всему, только начала пробуждаться. Мы не знаем, что вызывает эти всплески», — подчеркнула астроном.

По текущим теориям, такие вспышки связаны с аккреционными дисками — структурами из газа и пыли, образующимися при поглощении звезд. Однако в случае с Ansky не наблюдается признаков недавнего «поглощения» звезды.

Каждое из извержений Ansky в 10 раз ярче и длительнее обычных QPEs и выделяет в 100 раз больше энергии, отметил член исследовательской группы, аспирант MIT Джохин Чакраборти. Интервалы между вспышками составляют 4,5 дня — это рекордное значение среди подобных явлений.

«Нам приходится пересматривать существующие модели. Это событие бросает вызов нашим представлениям о механизмах возникновения рентгеновских вспышек», — добавил он.

Астрономы предполагают, что вспышки могут вызываться небольшим объектом, периодически проходящим сквозь аккреционный диск на определенной орбите, не вызывая при этом полного захвата черной дырой.

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