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Астрономы зафиксировали пробуждение сверхмассивной черной дыры в созвездии Девы

Nature Astronomy: массивная черная дыра просыпается в созвездии Девы
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NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/M. Zamani

Международная команда ученых зафиксировала необычную активность в центре далекой галактики SDSS1335+0728, расположенной в 300 миллионах световых лет от Земли. Ранее ничем не примечательная галактика внезапно начала испускать яркие рентгеновские вспышки, что указывает на пробуждение в ее центре черной дыры. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Сигналы были впервые замечены в 2019 году, когда галактика стала резко ярче. Однако лишь в феврале 2024 года чилийские ученые зарегистрировали регулярные выбросы рентгеновского излучения, исходящие из ее центра. С тех пор объект получил статус активного галактического ядра и неофициальное имя «Ansky».

По словам Лорены Эрнандес-Гарсии из Университета Вальпараисо, речь идет о редком явлении, которое позволяет наблюдать поведение черной дыры в режиме реального времени. Вспышки получили название квазипериодических извержений (QPEs) — их природа до конца не понятна.

«Это первый случай, когда мы видим подобное поведение у черной дыры, которая, судя по всему, только начала пробуждаться. Мы не знаем, что вызывает эти всплески», — подчеркнула астроном.

По текущим теориям, такие вспышки связаны с аккреционными дисками — структурами из газа и пыли, образующимися при поглощении звезд. Однако в случае с Ansky не наблюдается признаков недавнего «поглощения» звезды.

Каждое из извержений Ansky в 10 раз ярче и длительнее обычных QPEs и выделяет в 100 раз больше энергии, отметил член исследовательской группы, аспирант MIT Джохин Чакраборти. Интервалы между вспышками составляют 4,5 дня — это рекордное значение среди подобных явлений.

«Нам приходится пересматривать существующие модели. Это событие бросает вызов нашим представлениям о механизмах возникновения рентгеновских вспышек», — добавил он.

Астрономы предполагают, что вспышки могут вызываться небольшим объектом, периодически проходящим сквозь аккреционный диск на определенной орбите, не вызывая при этом полного захвата черной дырой.

Ранее ученые разгадали загадку формирования звездных скоплений.

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