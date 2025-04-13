Обнаружен паразит, провоцирующий развитие рака шейки матки

Ученые обнаружили, что паразит Schistosoma haematobium способен активировать гены, связанные с развитием рака шейки матки, причем после лечения изменения становятся еще более выраженными. Об этом сообщает The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).

Schistosoma haematobium — один из главных возбудителей шистосомоза, широко распространенной паразитарной инфекции, поражающей свыше 110 миллионов человек по всему миру, преимущественно в странах с ограниченным доступом к чистой воде и санитарии. Хотя давно известно, что этот паразит связан с раком мочевого пузыря, его возможная роль в развитии рака шейки матки оставалась неясной.

В рамках исследования ученые проанализировали образцы тканей шейки матки у 39 женщин из Танзании, часть из которых была инфицирована паразитом. После лечения празиквантелом специалисты повторно собрали образцы через несколько месяцев. С помощью методов секвенирования РНК исследователи выявили значительные отличия в экспрессии генов между группами, особенно в тех, что связаны с воспалением и снижением защитных функций тканей.

У женщин, прошедших лечение, активность онкогенных процессов была выше, чем у тех, кто еще сохранял инфекцию. Такие изменения сопровождались усиленным кровоснабжением тканей, снижением способности к апоптозу и ослаблением клеточных связей, что потенциально облегчает проникновение и персистенцию вируса папилломы человека (ВПЧ) — главного фактора риска рака шейки матки.

По словам руководителя исследования, доктора Анны Марии Мертельсманн, полученные данные указывают на необходимость более тщательного постлечебного мониторинга женщин с диагнозом Schistosoma haematobium. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что даже после устранения инфекции сохраняется, а в некоторых случаях усиливается, онкогенная активность на уровне генов. Это может указывать на важность дополнительных терапевтических мер — например, противовоспалительного или иммуномодулирующего характера.

Ученые уже запустили более масштабное исследование с участием 180 женщин, чтобы подтвердить полученные результаты. Кроме того, они намерены изучить, как перенесенный шистосомоз влияет на риск длительной инфекции ВПЧ и, как следствие, на вероятность развития рака.

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