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Врач рассказала, почему при похудении нельзя пропускать приемы пищи

WellnessPulse: пропуск приемов пищи замедляет метаболизм и мешает похудению
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Kmpzzz/ShutterstockFOTODOM

Пропуск приемов пищи и «разгрузочные дни» замедляют метаболизм при похудении, что может приводить к быстрому набору веса при нормальном режиме питания.  Об этом изданию WellnessPulse рассказала диетолог Шелли Боллс из США.

Врач объяснила, что недоедание может стать причиной, препятствующей прогрессу в похудении. Доктор Боллс напомнила, что для снижения веса необходимо соблюдать дефицит калорий – расходовать больше энергии, чем поступает в организм с пищей. Однако снижать энергетическую ценность рациона можно не более, чем на 500 калорий в день. 

Разгрузочные дни часто предполагают отказ от пищи, сильное сокращение калорийности или потребление только определенных продуктов (например, круп или овощей). Такая практика, на первый взгляд, кажется удобным и быстрым способом похудения. Однако, по словам доктора Боллс, в долгосрочной перспективе она снижает скорость основного обмена веществ. 

Величина основного обмена (ВОО) или базальный метаболизм – это минимальное количество энергии (калорий), которое сжигает организм человека в состоянии покоя. По мере похудения потребность в энергии естественным образом снижается, поскольку каждый сброшенный килограмм уже не требует энергии для его «обслуживания». 

Сокращение основного обмена веществ при сильном недоедании, по словам доктора Боллс, переводит организм в «режим выживания». Это выражается в замедлении работы всех органов и систем. Самочувствие при этом может ухудшиться, а уровень энергии – снизиться. 

Диетолог добавила, что соблюдать такой режим питания довольно сложно. При этом существует высокий риск набора веса при переходе к обычной диете.

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