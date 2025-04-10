Названы наиболее опасные для печени продукты

Для здоровья печени стоит минимизировать в своем рационе продукты с высоким содержанием животных жиров (жирная свинина, баранина) и жареные продукты, особенно во фритюре, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, советник Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Александра Суржик.

«Обратите внимание, говоря о животных жирах, я говорю не исключить, а минимизировать. Важно помнить, что есть продукты, в которых много «скрытых» животных жиров: мясные закуски, колбасы, паштеты, сосиски, кондитерские изделия с кремом. А вот растительные жиры могут положительно влиять на работу печени. Именно жиры являются лучшим средством для стимуляции желчеотделения. Но не переусердствуйте: полезное оливковое масло негативно скажется на вашей талии, если вы будете есть его в избытке», — объяснила врач.

При этом если у вас уже есть диагностированное заболевание печени, то важно обсудить рацион с врачом. По словам Суржик, при разных патологиях диета будет принципиально отличаться.

«Голодание, длительные интервалы между приемами пищи тоже могут вызывать неприятные симптомы со стороны печени. Избыточный вес негативно влияет на состояние печени. Еще важно отметить, что детоксы в виде «чудо-соков», БАДов, «чудо-киселей» и прочих «волшебных средств» — не работают! Чистить печень не нужно, она сама с этим прекрасно справляется, если вы своим образом жизни (физической активностью) и питанием (достаточное количество овощей) обеспечиваете нормальную работу кишечника», — заключила врач.

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