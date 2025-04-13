На Тайване нашли кости древней группы родственников человека

Международная группа ученых из Японии, Дании и других стран пришла к выводу, что на Тайване обитали денисовцы — малоизученная группа древних людей, родственных неандертальцам и современному человеку. На это указывает анализ челюстной кости, найденной в проливе Пэнху у берегов острова. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Челюсть случайно нашли в 2008 году при дноуглубительных работах, а позже передали в музей. Кость датировали эпохой плейстоцена (2,6 млн — 11,7 тыс. лет назад).

Состояние окаменелости сделало невозможным изучение древней ДНК. Однако ученые смогли извлечь некоторые белковые последовательности из неполной челюстной кости.

На сегодняшний единственные известные окаменелости денисовцев включают частичные челюстные кости, несколько зубов и часть фаланги пальца, найденные в пещерах Сибири и Тибета. Некоторые специалисты полагают, что окаменелости, найденные в пещере в Лаосе, также могут принадлежать денисовцам.

Денисовцев исчезли 30–50 тыс. лет назад, но оставили след в ДНК современных народов. Например, денисовцы унаследовали из них ген высотной адаптации EPAS1, а папуасы и аборигены Австралии имеют до 5–6% денисовской ДНК.

Ранее ученые открыли новый вид древнего человека.