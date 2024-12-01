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Ученые открыли новый вид древнего человека

NatComms: вид человека Homo juluensis жил в Восточной Азии 300 тыс. лет назад

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Andrea Quagliariello/University of Padova

Американские ученые из Гавайского университета в Маноа заявили об открытии ранее неизвестного вида человека под названием Homo juluensis. Этот вид может включать в себя денисовцев — малоизученных и вымерших родственников неандертальцев и современных людей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

По словам специалистов, Homo juluensis жил примерно 300 тыс. лет назад в Восточной Азии, где охотился на диких лошадей небольшими группами, изготавливал каменные орудия и, возможно, обрабатывал шкуры животных, чтобы выжить, прежде чем исчезнуть около 50 тыс. лет назад.

Гипотеза исследователей основана на изучении и классификации человеческих окаменелостей из Китая, Кореи, Японии и Юго-Восточной Азии.

«Исследование проясняет ископаемые останки гомининов, которые, как правило, включают в себя все, что нельзя легко отнести к Homo erectus, Homo neanderthalensis или Homo sapiens.

Хотя мы начали этот проект несколько лет назад, мы не ожидали, что сможем предложить новый вид гомининов (предков человека), а затем организовать ископаемые останки гомининов из Азии в различные группы. В конечном итоге это должно помочь в научной коммуникации», — отметил ведущий автор научной работы, профессор Кристофер Бэ.

Ранее ученые выяснили, как далекие предки человека начали ходить на двух ногах.

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