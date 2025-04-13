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Ученые вплотную подошли к разгадке тайны массы нейтрино

Science: масса нейтрино оказалась вдвое меньше ожидаемой
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Diego Grandi/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда физиков совершила прорыв в изучении нейтрино — самых загадочных частиц во Вселенной. Новые данные проекта KATRIN в Германии показали, что их масса не превышает 0,45 электрон-вольт, что вдвое меньше предыдущей оценки. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Нейтрино, рожденные при Большом взрыве 13,8 млрд лет назад считаются самыми распространенными частицами во Вселенной. На каждый атом вещества приходится 1 млрд нейтрино.

Нейтрино не имеют заряда и почти не взаимодействуют с материей, что позволяет триллионам нейтрино проходить через наши тела каждую секунду.

В ходе нового эксперимента группа изучила распад радиоактивного трития в 70-метровой вакуумной установке KATRIN. Они измерили энергию 36 млн электронов и рассчитали массу нейтрино через распределение энергии.

«Это как взвесить слона с точностью до миллиграмма», — пояснил физик Тьерри Лассер, принимавший участие в исследовании.

Команда рассчитывает, что проект KATRIN либо наконец позволит обнаружить следы нейтрино, либо покажет, что его итоговая масса составляет менее 0,3 электрон-вольта.

Также в рамках коллаборации KATRIN планирует создать новую систему обнаружения под названием TRISTAN для поиска новой породы нейтрино, называемых стерильными нейтрино — кандидатов на роль темной материи.

Ранее ученые впервые нашли в воде антинейтрино.

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