Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Призрачные частицы впервые обнаружили в воде

PRL: антинейтрино впервые зафиксировано с помощью чистой воды
close
The SNO+ detector. (SNOLAB)

Физики из подземной лаборатории SNO в Канаде совершили прорыв в исследовании нейтрино: впервые в истории они зафиксировали антинейтрино с помощью чистой воды. Этот эксперимент открыл новые возможности для мониторинга ядерных реакторов и изучения фундаментальных свойств материи. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Нейтрино и их антиподы — антинейтрино — считаются одними из самых загадочных частиц во Вселенной. Они почти не взаимодействуют с материей, что делает их крайне сложными для обнаружения. Однако ученым удалось зафиксировать сигнал антинейтрино, используя бак с ультрачистой водой, расположенный на глубине более 2 км под землей.

Обычно такие частицы детектируют с помощью специальных жидкостей, усиливающих световые сигналы. Но во время калибровки установки SNO в 2018 году ее резервуар был заполнен обычной водой. Анализ 190 дней накопленных данных показал, что в ходе эксперимента произошло редкое событие – обратный бета-распад, при котором антинейтрино взаимодействует с протоном, создавая позитрон и нейтрон.

Ключевым моментом стало то, что ученые смогли зарегистрировать вспышку характерного света, возникающую при захвате нейтрона ядром водорода. Обычно водные детекторы плохо улавливают сигналы ниже 3 мегаэлектронвольт (МэВ), но в данном случае SN+ удалось зафиксировать сигнал всего в 2,2 МэВ с эффективностью около 50%. Анализ показал, что вероятность того, что сигнал был вызван именно антинейтрино, составляет 99,7%.

Этот эксперимент демонстрирует, что вода может стать доступным и безопасным материалом для нейтринных исследований. Ученые также считают, что подобные установки можно использовать для дистанционного мониторинга ядерных реакторов.

В дальнейшем детектор SNO будет использоваться для поиска ответа на фундаментальный вопрос: являются ли нейтрино и антинейтрино одной и той же частицей. Если удастся обнаружить редкий тип распада, то это может перевернуть представления о структуре материи.

«Нас вдохновляет тот факт, что обычная вода может фиксировать антинейтрино с таких огромных расстояний», — отметил физик Логан Лебановски из SNO и Калифорнийского университета в Беркли.

Ранее на Большом адронном коллайдере наблюдали редкое трио частиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами