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Школьник нашел 1,5 млн неизвестных космических объектов с помощью ИИ

TAJ: 17-летний подросток создал нейросеть для космических наблюдений
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Depositphotos

В США 17-летний старшеклассник Мэтью Пас совершил прорыв в астрономии, разработав алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) и обнаружив с его помощью 1,5 млн неизвестных космических объектов. Исследование опубликовано в научном издании The Astronomical Journal (TAJ).

Молодой человек взялся за анализ данных телескопа NEOWISE, который более десяти лет сканировал небо в поисках астероидов, попутно фиксируя переменные объекты — квазары, вспыхивающие звезды и двойные системы.

Эти данные оставались невостребованными из-за их колоссального объема (около 200 млрд строк). Используя навыки машинного обучения, полученные на школьных курсах, Пас создал алгоритм, способный выявлять даже слабые изменения яркости.

В 2025 году Мэттью Пас и его наставник Дэви Киркпатрик из Калифорнийского технологического университета планируют опубликовать полный каталог переменных объектов, открытых с помощью их метода. Алгоритмом уже интересуются астрономы, а сам Пас считает, что его разработка может найти применение даже в анализе фондового рынка или климатических данных.

Ранее австралийские школьники помогли ученым открыть новые виды насекомых.

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