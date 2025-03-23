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Школьники Австралии помогли ученым открыть новые виды насекомых

Conversation: школьники Австралии собрали 5465 различных видов насекомых
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Depositphotos

Австралийские школьники стали настоящими исследователями природы, помогая ученым открывать и классифицировать новые виды насекомых. В рамках проекта Insect Investigators более 1 800 учеников из 50 школ по всей стране собрали свыше 12 тысяч экземпляров насекомых, среди которых около 5 465 различных видов. Многие из них, вероятно, ранее не были описаны наукой. Об этом сообщает портал The Conversation.

Проект направлен на изучение биоразнообразия и вовлечение школьников в научные исследования. Дети и учителя не только собирали образцы, но и отправляли их на ДНК-баркодирование — метод, позволяющий идентифицировать виды по их генетическому коду.

Некоторые школьники даже получили возможность назвать новые виды насекомых. Например, один из открытых видов паразитической осы был назван Apanteles darthvaderi — в честь Дарта Вейдера из «Звездных войн». Дети выбрали это имя, потому что оса «перешла на темную сторону», высасывая жизнь из гусениц.

По итогам работы Insect Investigators получил престижную премию Eureka Prize 2024 за инновации в гражданской науке. Участники отметили, что проект не только повысил интерес школьников к природе и науке, но и помог им развить навыки критического мышления и исследования.

Ученые планируют продолжать работу, ведь полное изучение собранных насекомых займет годы. Однако уже сейчас ясно, что проект стал важным шагом в деле сохранения биоразнообразия Австралии.

Ранее ученые нашли ключ к разгадке эволюции прыжков у кенгуру.

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