Антропологи раскрыли связь между прямохождением и развитием человеческого интеллекта

CurAnthrop: ходьба на двух ногах подарила людям способность к языкам и музыке

Американские ученые из Университета Флориды пришли к выводу, что способности к языку и музыке развились у человека благодаря переходу к прямохождению. Передвижение на двух ногах способствовало формированию ритмических, музыкальных и языковых способностей. Исследование опубликовано в научном журнале Current Anthropology (CurAnthrop).

По сравнению с передвижением шимпанзе на четвереньках человеческая ходьба создает более ритмичные и предсказуемые звуки. Когда двое людей идут в ногу, их синхронизированные шаги позволяют мозгу лучше выделять полезные сигналы из окружающего шума — например, вовремя заметить приближение хищника.

Ученые предположили что те, кто не мог адаптироваться к этому ритму, имели меньше шансов на выживание, что закрепило способность к восприятию и созданию ритмичных паттернов.

Известно, что еще в утробе матери ребёнок ощущает ритм ее шагов — около 120 ударов в минуту, что соответствует темпу многих музыкальных произведений. Это постоянное покачивание стимулирует слух, равновесие и проприоцепцию (ощущение тела в пространстве). Возможно, именно поэтому младенцы успокаиваются при укачивании — это напоминает им знакомые ритмы внутриутробного периода.

С переходом к прямохождению младенцы потеряли возможность цепляться за шерсть матери, как это делают детеныши обезьян.

По мнению исследователей, это привело к появлению «детского лепета» — особой ритмичной и мелодичной речи, которой взрослые общаются с малышами. Такая форма общения могла стать предшественницей музыки и языка.

Специалисты отметили, что ходьба и бег до сих пор стимулируют креативность.

Исследование подчеркивает, что эволюция человеческого общения тесно связана с простым, но фундаментальным навыком — ходьбой на двух ногах. Возможно, именно ритм наших шагов заложил основу для музыки, языка и даже способности к совместному творчеству.

Ранее ученые узнали, как предки людей начали ходить на двух ногах.