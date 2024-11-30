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Ученые узнали, как предки людей начали ходить на двух ногах

AJP: 3D-моделирование раскрыло истоки эволюции двуногости у гоминидов

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Southern Cross University

Испанские ученые из Барселонского университета и Университетской школы Жимбернат изучили, каким образом древние предки человека перешли к передвижению на двух ногах, или к двуногости. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Primatology (AJP).

Специалисты рассмотрели, как перемещались некоторые виды ископаемых гоминидов (семейства приматов, включающего людей и человекообразных обезьян). Команда использовала 3D-моделирование для анализа и сравнения устройства двигательных мышц.

Техника позволила с большей точностью идентифицировать и сравнивать места прикрепления плечевой и трехглавой мышц плеча в проксимальном эпифизе локтевой кости, анатомической области, которая имеет решающее значение для древесного передвижения.

Выводы подтвердили, что особи австралопитеков и парантропов сочетали прямохождение с лазаньем по деревьям. Сегодня подобным образом премещаются обезьяны бонобо.

Результаты исследования также свидетельствуют о наличии древесного передвижения у пока малоизвестного вида Australopithecus sediba, а также у ископаемого гоминина Paranthropus boisei, способ передвижения которого вызвал определенные научные споры.

Ученые подтвердили, что существующие различия в пропорциях областей прикрепления у людей и человекообразных приматов — из-за разных типов передвижения — также могут быть связаны со степенью развития мышц, прикрепленных к этим областям.

Например, оказалось, что большинство видов рода Homo, к которому принадлежат и современные люди, не имеют анатомических приспособлений для древесного передвижения.

Статья открывает новый сценарий в изучении эволюционной линии человека для получения информации о типе перемещений в пространстве, типичном для данного ископаемого вида, который сохраняет эти зоны прикрепления мышц.

Ранее ученые предположили, как прямохождение возникло в ходе эволюции.

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