У единственных детей в семье выше риск разводов во взрослой жизни

Психолог Никишина: у тех, кто был единственным ребенком в семье, выше риск разводов

У взрослых детей, которые были единственными детьми в своей родительской семье, значительно выше процент разводов, рассказала «Газете.Ru» директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, доктор психологических наук, профессор Вера Никишина.

Кроме того, таким взрослым сложнее становиться родителями двух и более детей, поскольку установки на многодетность у них встречаются крайне редко. По словам психолога, семьи, где есть старшие, средние и младшие дети, обладают более широким опытом для формирования разнообразных адаптивных стратегий.

«Единственные дети в семьях чаще проявляют индивидуалистические черты: они чувствительны к дефициту внимания, часто фиксированы на своих потребностях и притязаниях. В отношении этих детей у взрослых много ожиданий и много внимания со стороны взрослых. Вследствие этого у них более высокая самооценка, более высокий уровень притязаний. У них распространена поведенческая стратегия, которая проявляется в эгоцентризме, в формировании картины мира исключительно для себя любимого, по принципу я – центр Вселенной. Часто у таких детей возникает конфликтно-избегающее поведение, которое приводит к тому, что они стараются не разрешать конфликты, а избегать их, а значит, не умеют справляться с ними», – рассказала психолог.

Никишина подчеркивает, многодетные семьи дают более высокий объем адаптивности, более высокий разнообразный диапазон, поведенческих стратегий, эмоциональных и социальных опор.

«И если эмоциональный фон семьи настроен на взаимодействие, то, конечно, социальное наследие этих отношений является ресурсом ребенка из многодетной семьи. И такого ресурса у единственных по факту меньше. Мы живем отношениями, и они помогают создать нашу личную устойчивость», – заключила психолог.

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