проект

>

В РФ создали модель, которая предсказывает риск развития опасного осложнения беременности

НовГУ: создана модель для расчета риска самого частого осложнения беременности

close
Alex Ageev/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Медицинского института Новгородского государственного университета и Южно-Уральского государственного медицинского университета создали модель оценки риска развития преэклампсии у беременных. Это грозное осложнение, которое может угрожать жизни и здоровью будущей мамы и плода, а также привести к преждевременным родам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Преэклампсия — одно из наиболее частых осложнений беременности. Для нее характерны повышенное артериальное давление, нарушения зрения, тошнота или боль в верхней части живота, головная боль, наличие белка в моче и нередко — распространенные отеки.

В исследовании приняли участие 95 женщин, у 66 из них во время беременности наблюдалась эклампсия умеренной и тяжелой степени. В контрольную группу вошли 29 женщин без преэклампсии. Были изучены семейный и личный анамнез, исходы беременности, молекулярно-генетические характеристики пациенток. Фокус исследования делался на такие гены, как PAI-1, NOs3, CYP11B2 и AGTR1.

На основании полученных данных была разработана модель раннего прогноза умеренной и тяжелой преэклампсии. Точность модели составила 92%. Прогноз развития преэклампсии — сложная задача, потому что зачастую патология проходит бессимптомно или с размытыми симптомами. При этом осложнение может существенно влиять не только на течение беременности и родов, а также состояние здоровья новорожденных, но и нередко осложняется гибелью матери или ребенка. Поэтому крайне важно разрабатывать новые методы прогноза развития этого состояния.

Разработанная учеными прогностическая модель была внедрена в роддоме клиники ЮУГМУ.

Ранее российская прорывная модель оказалась способной предсказать землетрясение за 10 дней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами