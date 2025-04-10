Названы мобильные приложения, которые способствуют насилию

Приложения с функцией обмена геолокацией становятся все более популярными среди молодежи и родителей. Они обещают удобство и безопасность — в реальном времени показывая, где находятся друзья или члены семьи. Но за удобством может скрываться опасность: эти технологии могут стать оружием в руках абьюзеров. Об этом сообщает портал The Conversation.

Особенно остро этот вопрос встал после трагедии в Сиднее. В октябре 2023 года 21-летняя Лили Джеймс, тренер по водному поло, была убита своим бывшим парнем — 24-летним Полом Тейссеном. Следствие показало: преступление было тщательно спланировано, а Тейссен использовал геолокацию Лили в Snapchat, чтобы следить за ней. Он не только проезжал мимо ее дома, но и просил общих знакомых «присматривать» за ней на вечеринках.

Подобное поведение, к сожалению, часто ошибочно принимается за проявление любви и заботы. Новое исследование показало, что многие молодые люди (в возрасте от 16 до 25 лет) воспринимают отслеживание местоположения партнера через приложения как норму. Более тысячи опрошенных и участники фокус-групп признались, что сами используют или сталкивались с таким поведением в отношениях.

Многие недооценивают риски, особенно если подобная практика началась в семье: родители, стремясь обеспечить безопасность, начинают отслеживать местоположение детей, что постепенно формирует у подростков ощущение, что такая слежка — это проявление заботы.

Однако эта «норма» может привести к тому, что отказ от геолокации в отношениях расценивается как недоверие, нарушающее негласные правила. Подобные ситуации могут спровоцировать вспышки агрессии и усиление контроля.

Авторы исследования подчеркивают: одних знаний о рисках недостаточно. Молодым людям и их родителям нужны инструменты, чтобы устанавливать и обсуждать цифровые границы — с друзьями, партнерами и друг с другом.

Ранее ученые раскрыли, как мозг управляет обменом веществ у кормящих матерей.