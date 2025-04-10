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Ученые раскрыли, как мозг управляет обменом веществ у кормящих матерей

Nature Metabolism: мозг помогает улучшить энергообмен у кормящих матерей
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Исследователи из Медицинского колледжа Бэйлора и Центра биомедицинских исследований Пеннингтона раскрыли механизм, который объясняет, как мозг и гормоны взаимодействуют, чтобы помочь женщинам справиться с повышенными энергетическими затратами во время кормления грудью. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism.

Кормление грудью требует от организма матери серьезных усилий — нужно вырабатывать молоко, что требует как дополнительной энергии, так и гормональной перестройки. До сих пор оставалось загадкой, как именно гормоны влияют на метаболические процессы во время лактации. Теперь ученые выяснили, что ключевую роль играют нейроны с рецепторами к эстрогену (ERα) в гипоталамусе.

В норме эстроген подавляет аппетит и стимулирует сжигание жира, тогда как пролактин действует наоборот — усиливает чувство голода и снижает расход энергии. Во время лактации уровень эстрогена падает, а пролактина — растет. Это ведет к увеличению потребления пищи и снижению скорости сжигания жира, помогая организму справляться с энергетическими потребностями, связанными с выработкой молока.

Ученые обнаружили, что нейроны с рецепторами к эстрогену в гипоталамусе становятся менее активными у кормящих животных. Когда эти нейроны искусственно деактивировали у мышей, не находящихся в лактации, у них поднимался уровень пролактина, увеличивался аппетит и снижалось сжигание жира — то есть развивалось состояние, похожее на лактацию.

«Было поразительно, насколько сильный эффект может вызвать выключение рецепторов эстрогена в крошечной области мозга», — отметила доктор Мэн Юй, одна из авторов работы.

Когда же активность этих нейронов восстанавливали у кормящих мышей, наблюдалось снижение уровня пролактина и нормализация метаболизма. Это подтверждает важную роль нейронов ERα в регуляции обмена веществ во время лактации.

Результаты исследования не только раскрывают сложный механизм адаптации материнского организма к кормлению грудью, но и открывают перспективы для изучения заболеваний, таких как ожирение, гиперпролактинемия и расстройства, связанные с менопаузой.

Ранее ученые составили список почти 300 генетических заболеваний, которые можно лечить еще до рождения ребенка.

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