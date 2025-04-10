«Скорее мамонты»: cелекционер оценила шансы на разведение лютоволков в России

Заводчик, селекционер и автор породной группы «Вульфхунд» Юлия Иванович заявила «Газете.Ru», что массовое разведение лютоволков в России невозможно, поскольку требует огромных вложений. Больше шансов, что российские ученые воссоздадут мамонта и древнего носорога, считает специалист.

«На данный момент случай с воссозданием лютоволков эксклюзивный. Массовое разведение такого вида волков на сегодняшний момент времени невозможно и требует огромных вложений в данный научный эксперимент. Любой научный прорыв в технологиях требует времени и средств в создании серийности. И главное — необходимая обоснованность. Для России это точно не является приоритетом. Скорее будут работать с мамонтами и древними носорогами. У нас и так на территории нашей страны обитает несколько подвидов серого волка, что для наших просторов вполне достаточно», — сказала она.

Иванович отметила, что при теоретической продаже стоимость щенка лютоволка, которого смогли воссоздать американские ученые, может достигать $15 млн (1,26 млрд рублей).

«Стоимость любого животного из данной программы, прошедшего кризисный возрастной младенческий период, теоретически могла бы достигать для продажи не менее $10-15 млн», — заключила она.

8 апреля стало известно, что американские ученые из компании Colossal Biosciences смогли создать аналог одного из самых больших волков в истории — ужасного волка. Для воссоздания образа животных ученые взяли клетки серого волка и выполнили 20 редактирований генома. Модифицированные клетки они поместили в яйцеклетки домашних собак — помесей крупных гончих. В результате эксперимента на свет появились трое волчат: Ромул, Рем и Кхалиси.

Ужасные волки обитали в Северной и Южной Америке во времена плейстоцена (примерно 125 – 9,5 тыс. лет назад). Их популяции не стало около 16 тыс. лет назад из-за начала ледникового периода и появления людей, которые уничтожали основные источники пищи волков. Название вид получил из-за своих размеров.

Животные получили широкую известность благодаря сериалу «Игра престолов», в основу которого легла серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и огня». 9 апреля писатель сообщил, что уже встретился с лютоволками, и опубликовал совместную фотографию с волчонком.

Подробнее о возрождении ужасного волка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск призвал создать домашнего мамонтенка после воскрешения лютоволков.