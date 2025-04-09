Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автор «Игры престолов» встретился с «лютоволками»

Писатель Джордж Мартин опубликовал фото с «лютоволками»
close
George R.R. Martin/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Автор фэнтезийного цикла «Песнь льда и огня» Джордж Мартин сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что встретился с «лютоволками».

Мартин опубликовал фото с волчонком на руках. 8 апреля стало известно, что американские ученые смогли воскресить одного из самых больших волков в истории — ужасного волка. Специалисты получили трех ГМО-щенков — Ромула, Рема и Кхалиси. Писатель назвал эту дату Днем лютоволка.

Мартин признался, что несколько месяцев молчал об этой новости, но очень сильно хотел рассказать об этом миру. Автор «Игры престолов» рассказал, что его встреча с волчатами произошла еще в феврале.

«Простите, что кричу, но… Лютоволк вернулся!» — заявил писатель.

Ужасные волки обитали в Северной и Южной Америке во времена плейстоцена (примерно 125–9,5 тыс. лет назад). Их популяции не стало около 16 тыс. лет назад из-за начала ледникового периода и появления людей, которые уничтожали основные источники пищи волков.

Название вид получил из-за своих размеров. Ноги ужасного волка были короче, но намного мускулистей, чем у серого.

Ранее звезда «Игры престолов» впервые рассказала о психическом расстройстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами