Автор «Игры престолов» встретился с «лютоволками»

Автор фэнтезийного цикла «Песнь льда и огня» Джордж Мартин сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что встретился с «лютоволками».

Мартин опубликовал фото с волчонком на руках. 8 апреля стало известно, что американские ученые смогли воскресить одного из самых больших волков в истории — ужасного волка. Специалисты получили трех ГМО-щенков — Ромула, Рема и Кхалиси. Писатель назвал эту дату Днем лютоволка.

Мартин признался, что несколько месяцев молчал об этой новости, но очень сильно хотел рассказать об этом миру. Автор «Игры престолов» рассказал, что его встреча с волчатами произошла еще в феврале.

«Простите, что кричу, но… Лютоволк вернулся!» — заявил писатель.

Ужасные волки обитали в Северной и Южной Америке во времена плейстоцена (примерно 125–9,5 тыс. лет назад). Их популяции не стало около 16 тыс. лет назад из-за начала ледникового периода и появления людей, которые уничтожали основные источники пищи волков.

Название вид получил из-за своих размеров. Ноги ужасного волка были короче, но намного мускулистей, чем у серого.

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