«Оземпик» снижает тягу к мясу, выяснили ученые

Ученые из Университета Арканзаса установили, что инъекционные препараты для похудения побуждают людей отказываться не только от фастфуда, но и от газированных напитков и красного мяса. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Quality and Preference.

Препараты, относящиеся к классу агонистов рецепторов GLP-1 или глюкагоноподобного пептида-1 (такие как «Оземпик»), изначально были разработаны для лечения диабета второго типа. Однако их способность снижать аппетит и массу тела позволила использовать лекарства в терапии ожирения. Исследования показали, что применение этих средств облегчает отказ от сахара, фастфуда и алкоголя.

В новом опросе приняли участие около двух тысяч человек, разделенных на четыре группы: текущие пользователи препаратов GLP-1, завершившие курс, планирующие начать прием и контрольная группа. Среди тех, кто использовал агонисты рецепторов GLP-1, более 70% сообщили о снижении потребления ультра-обработанных продуктов — фабричных сладостей, чипсов, колбасных изделий. Еще 50% отметили снижение тяги к газированным напиткам и красному мясу.

Тем не менее, исследователи отмечают, что тяга к вредной пище полностью не исчезает — она лишь становится менее выраженной. При этом единственными категориями продуктов, потребление которых увеличилось, стали фрукты, зелень и вода.

Авторы подчеркивают, что рост популярности препаратов GLP-1 уже начал влиять на рынок продуктов питания, заставляя производителей пересматривать ассортимент и выпускать товары, более соответствующие новым предпочтениям потребителей.

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