Уфологи развеяли миф о чудовище из озера Бросно в Тверской области

Чудовища в озере Бросно в Тверской области не существует, а «байка» о нем была придумана местным предпринимателем для привлечения туристов. Об этом «Газете.Ru» рассказала замкоординатора общероссийского общественного научно-исследовательского объединения «Космопоиск», занимающегося изучением аномальных явлений, Мария Семенова.

«Чудовище озера Бросно — это стопроцентная байка, раскрученная местным предпринимателем для привлечения туристов. Да, не на пустом месте, есть и старинные легенды про чудище на этом озере. Но и в старину это были лишь байки с другой, правда, целью — не привлекать, а отпугивать незваных гостей. Особенностью озера Бросно является гидратное дно, а когда газ внезапно поднимается со дна, это добавляет рассказам про чудовище особого колорита. Мы проводили на озере несколько экспедиций, в том числе с эхолотом и водолазами, — чудовища на Бросно нет. Также нам удалось опросить местных жителей, и они признавались, что рассказывали истории про чудовище, потому что им заплатил за это тот заинтересованный предприниматель», — сказала она.

Президент «Космопоиска» Сергей Александров в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что за чудовище люди могли принимать всплывающие с выделением газа бревна.

«Имеется ссылка на летописное свидетельство, что чудовище из Бросно съело монголо-татар, пытавшихся перебраться через озеро в XIV веке. Появившиеся же на рубеже XX-XXI веков сообщения о наблюдениях «существа», как быстро выяснилось, оказались попыткой раскрутки туристической привлекательности. Правда, в ходе работ «Космопоиска» на озере возникла гипотеза, что за чудовище могли принимать всплывающие бревна. Дело в том, что бревен там на дне очень много. При определенных условиях на поверхности затопленного бревна может образовываться смоляная «гермооболочка», а внутри древесина продолжает гнить, с выделением газов. Такое бревно может всплыть, и выглядеть это должно весьма эффектно», — добавил он.

Бросненское чудовище — персонаж легенд, который обитает в озере Бросно Тверской области. Первые записи об этом существе датируются серединой XIII века, когда оно напало на татаро-монгольских всадников, вторгшихся в Россию. Со слов тех, кто якобы видел чудовище своими глазами, оно похоже на дракона, имеет чешуйчатую кожу и достигает пяти метров в длину.

12 ноября 1933 появилась первая фотография с изображением Лох-несского чудовища, сделанная шотландцем Хью Греем. Снимок вызвал споры общественности о том, обитает ли в озере неизвестное существо на самом деле.

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