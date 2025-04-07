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Ученые выяснили, как часто нужно есть яйца для укрепления сердца

Nutrients: для защиты от болезней сердца нужно есть до шести яиц в неделю
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Shutterstock/FOTODOM

Для снижения риска летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний достаточно потреблять от одного до шести яиц в неделю. К такому выводу пришли ученые из Университета Монаша. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 8756 добровольцев старше 70 лет без серьезных сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе. Ученые проанализировали данные о питании испытуемых, уделив особое внимание потреблению яиц. Результаты показали, что риск летального исхода от болезней сердца был снижен на 29% у людей, регулярно съедающих от одного до шести яиц еженедельно.

Также среди добровольцев с таким уровнем потребления яиц общая смертность была на 17% ниже по сравнению с теми, кто полностью исключил яйца из рациона или ограничился одним-двумя в месяц.

По словам ученых, яйца заслуженно считаются полезным продуктом. В 100 граммах яиц содержится около 13 граммов белка, который усваивается эффективнее, чем другие белки животного или растительного происхождения. В яйцах присутствует полный спектр незаменимых аминокислот, а также витаминов и минералов – фолиевой кислоты, витаминов A, D, E, B12, биотина, селена, кальция и фосфора.

Однако, специалисты отметили, что потребление яиц – не единственный способ улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Для минимизации рисков также необходимо включать в рацион растительную пищу и уделять внимание физической активности.

Ранее ученый рассказал, к чему может привести злоупотребление белком.

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