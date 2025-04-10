Даже одна бутылка пива на ежедневной основе говорит об алкоголизме, считает нарколог

Если человек пьет пиво ежедневно или почти ежедневно, это уже говорит о начале алкоголизма, даже если речь идет об одной банке, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Об алкоголизме также говорит изменение настроения при отсутствии алкоголя. Раздражительность, тревожность, дискомфорт, которые проходят после выпитого пива, — это признак психологической зависимости. Если человек планировал выпить одну банку, но пьет две или три, это уже симптом снижения контроля. Появление ритуала («без пива не расслабиться»), отказ от альтернативных способов отдыха, выбор алкоголя вместо других форм досуга тоже должны насторожить», — добавил врач.

Чтобы проверить наличие алкоголизма, врач советует провести эксперимент: попробуйте исключить пиво на неделю и понаблюдать за состоянием.

«Если возникает дискомфорт, раздражение или желание «вернуть привычку», значит, механизм уже запущен и есть повод задуматься о первой стадии алкогольной зависимости. «Пивной» алкоголизм оказывает выраженное негативное влияние на организм. В составе пива, помимо этанола, содержатся продукты брожения, сивушные масла и фитоэстрогены — растительные аналоги женских половых гормонов, которые в больших количествах могут вызывать гормональный дисбаланс. Регулярное употребление пива значительно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Развивается так называемое «пивное сердце» — патологическое расширение полостей миокарда, приводящее к снижению его сократительной способности и, как следствие, к хронической сердечной недостаточности», — отметил врач.

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