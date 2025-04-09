Названы противовоспалительные, которые могут привести к набору веса

Нестероидные противовоспалительные препараты (нимесулид) и глюкокортикоиды (дексаметазон) при чрезмерном приеме могут привести к повышению сахара в крови и вызвать прибавку в весе, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Наталья Таныгина.

«При длительном применении нестероидные противовоспалительные препараты способны довольно серьезно влезть в гормональный обмен и вызвать прибавку веса. Дело в том, что они способны нарушить чувствительность к инсулину, что приводит к инсулинорезистентности, состоянию, когда инсулина в крови много, а клетки его не чувствуют. В избыточном количестве инсулин не только способствует повышению аппетита, накоплению жира, он еще и блокирует его распад, если ограничивать калорийность рациона», — рассказала врач.

По ее словам, чтобы дойти до такого состояния, нужно принимать эти препараты более года.

«У нестероидных противовоспалительных препаратов есть «старший брат» — глюкокортикоиды. Они обладают схожим механизмом действия, но более эффективные. Их часто назначают при воспалениях на коже, проблемах с суставами. К сожалению, к значимому эффекту добавляется и более сильное воздействие на обмен инсулина, а значит, и более быстрый набор веса. Конечно, есть люди, которых этот эффект миновал, но есть также и те, кто получил скачок веса даже после одного применения препарата», — отметила врач.

По ее словам, самым простым способом защититься в этой ситуации будет ограничение легкоусвояемых углеводов на период приема препаратов.

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