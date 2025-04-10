Сколько времени можно слушать музыку в наушниках, рассказал врач

Специалисты рекомендуют придерживаться правила 60/60: слушать музыку не более 60 минут подряд на уровне громкости 60%, после чего сделать перерыв на 5–10 минут. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-оториноларинголог, сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина.

«Безопасным считается уровень громкости, не превышающий 60% от максимального. Если вы слушаете музыку громче, особенно выше 85 децибел, риск повреждения слуха значительно возрастает. Например, в шумных местах люди часто увеличивают громкость, чтобы заглушить внешние звуки, но это может негативно сказаться на ушах. Специалисты рекомендуют придерживаться правила 60/60: слушать музыку не более 60 минут подряд на уровне громкости 60%, после чего сделать перерыв на 5–10 минут. Если вы предпочитаете более высокую громкость, общее время прослушивания в день не должно превышать 30 минут», — объяснила врач.

Если после прослушивания музыки вы замечаете звон или шум в ушах, это может быть признаком того, что громкость была слишком высокой. Также стоит насторожиться, если вы начинаете хуже различать речь или другие звуки. Эти симптомы могут указывать на повреждение слуха, и в таком случае важно как можно скорее обратиться к врачу.

«Чтобы минимизировать риски, старайтесь избегать прослушивания музыки в шумных местах, где вы вынуждены увеличивать громкость. Регулярно проверяйте слух у специалиста, особенно если вы часто пользуетесь наушниками. Также можно использовать специальные приложения, которые помогают контролировать уровень громкости и время прослушивания», — заключила доктор.

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