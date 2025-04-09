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Впервые созданы голограммы, с которыми можно взаимодействовать

UPNA: созданы голограммы, которые можно потрогать
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Iтigo Ezcurdia 2025

Ученые из Публичного университета Наварры впервые в мире продемонстрировали трехмерные графики, парящие в воздухе и способные реагировать на прикосновения рук. Это не просто зрелищные голограммы из фантастических фильмов — речь идет о реальных объемных изображениях, которые можно увидеть с разных сторон и с которыми можно взаимодействовать без специальных очков. Об этом сообщает Public University of Navarra (UPNA).

Как пояснила доктор Элодия Бузбиб, ведущая автор работы, такие графики называются объемными дисплеями или true-3D-графикой. Они особенно ценны тем, что позволяют пользователю сразу приступить к взаимодействию: подойти, увидеть, прикоснуться, переместить объект — все это возможно в реальном времени.

До этого момента существовали коммерческие прототипы объемных дисплеев, но они не позволяли пользователю напрямую взаимодействовать с изображениями. В новом проекте исследователям удалось добиться прямого управления виртуальными объектами руками, словно на экране смартфона, но в трехмерном пространстве.

Команда подчеркивает, что этот подход открывает новые возможности для образования, науки, развлечений и даже музейных экспозиций. Представьте, что можно просто подойти к «парящему» в воздухе виртуальному двигателю, разобрать его и собрать заново, не надевая шлем виртуальной реальности и не касаясь физического оборудования.

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