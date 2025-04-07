Астрономы уточнили скорость вращения Урана с рекордной точностью

Международная команда астрономов, используя космический телескоп Хаббл, провела самые точные на сегодняшний день измерения скорости вращения Урана. Новый метод, основанный на анализе полярных сияний планеты, позволил достичь точности, превышающей предыдущие оценки в тысячу раз. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Определить скорость вращения планет — особенно таких удаленных и загадочных, как Уран — крайне сложно. Однако ученые под руководством Лорана Лами из Парижской обсерватории разработали инновационный подход: они отслеживали движение полярных сияний, возникающих в результате взаимодействия заряженных частиц с магнитным полем планеты.

По результатам анализа более чем десятилетнего набора ультрафиолетовых наблюдений Хаббла, исследователи определили, что Уран совершает полный оборот за 17 часов, 14 минут и 52 секунды — на 28 секунд дольше, чем показали данные аппарата Voyager 2 в 1986 году. Это уточнение стало ключевым для формирования новой системы координат планеты и решения проблемы со смещением магнитных полюсов, которая мешала проводить точные исследования.

По словам Лами, именно длительные наблюдения с помощью Хаббла позволили обнаружить периодичный сигнал и добиться такой высокой точности. Он отметил, что теперь ученые могут не только сопоставлять данные о сияниях, полученные за последние 40 лет, но и более эффективно готовиться к будущим миссиям, включая приоритетный проект орбитального аппарата для исследования Урана, рекомендованный американским Planetary Science Decadal Survey.

Сияния Урана сильно отличаются от земных или, например, юпитерианских: они гораздо менее предсказуемы из-за крайне наклоненного и смещенного магнитного поля планеты. Новые данные не только открывают путь к лучшему пониманию ее магнитосферы, но и расширяют знания о строении ледяных гигантов в целом.

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