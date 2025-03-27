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Стало известно, почему при недосыпании усиливается чувство голода

ClevelandClinic: недосыпание побуждает переедать, повышая уровень гормона голода
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По словам диетолога Нэнси Фолдвари из Кливлендской клиники, лишение сна влияет на уровень гормонов, регулирующих аппетит, что усиливает тягу к калорийной пище. Интервью с экспертом опубликовано на сайте Cleveland Clinic.

По данным некоторых исследований, повышение аппетита при недосыпании происходит из-за недостаточного энергоснабжения мозга. Организм может пытаться компенсировать это с помощью избыточных калорий. Другие работы показывают, что недостаток сна нарушает работу обонятельной коры мозга, что также побуждает делать выбор в пользу сладкой, жирной и углеводной еды.

Доктор Фолдвари подчеркивает, что сон регулирует выработку гормонов, регулирующих аппетит. К ним относится лептин, гормон, который служит индикатором насыщения. Вторым важным фактором пищевого поведения является уровень грелина — «гормона голода», который сигнализирует гипоталамусу, что желудок нуждается в пище. При нарушении режима сна концентрация первого гормона в крови снижается, а второго — возрастает.

Для предотвращения подобных нарушений важно придерживаться регулярного графика сна, ложиться и вставать в одно и то же время каждый день. Также рекомендуется избегать кофеина во второй половине дня.

«Кофеин может иметь совершенно другой период полураспада. Он может задерживаться в центральной нервной системе гораздо дольше, чем ожидалось. Некоторые из нас чувствительны к нему и могут употреблять кофеин только рано утром», — уточнила доктор Фолдвари.

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